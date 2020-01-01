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Все заразившиеся коронавирусом футболисты Сампдории выздоровели

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В команде было семь положительных тестов на опасный недуг.
Игроки Сампдории
Игроки Сампдории
Getty Images

Все игроки Сампдории, у которых ранее диагностировали COVID-19, вылечились. Об этом сообщил главный тренер команды Клаудио Раньери.

Отметим, что в команде было зафиксировано наибольшее количество заразившихся среди всех клубов чемпионата Италии - семь.

“Все наши игроки вылечились. Было не очень здорово услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, я имел возможность периодически общаться с ними“, - цитирует Раньери Football Italia.

Ранее Раньери высказался по поводу возобновления Серии А.

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Теги: футбол, Сампдория, чемпионат Италии, Серия А
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