Все заразившиеся коронавирусом футболисты Сампдории выздоровели
В команде было семь положительных тестов на опасный недуг.
Все игроки Сампдории, у которых ранее диагностировали COVID-19, вылечились. Об этом сообщил главный тренер команды Клаудио Раньери.
Отметим, что в команде было зафиксировано наибольшее количество заразившихся среди всех клубов чемпионата Италии - семь.
“Все наши игроки вылечились. Было не очень здорово услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, я имел возможность периодически общаться с ними“, - цитирует Раньери Football Italia.
Ранее Раньери высказался по поводу возобновления Серии А.
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