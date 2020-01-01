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Де Лигт: Был похож на ребенка в магазине сладостей, когда попал в раздевалку Ювентуса

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Нидерландец привык к игре туринского клуба.
Маттейс Де Лигт
Маттейс Де Лигт
Getty Images

Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт рассказал о сложностях, которые возникли в первое время в туринском клубе.

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“Когда я впервые попал в раздевалку Ювентуса, то был похож на ребенка в магазине игрушек: “О, это Буффон!“, “А вот Роналду!“

С самого начало все было сложно, ведь я оказался в центре внимания. Вроде как, во втором матче забил гол в свои ворота и давление на меня стало еще больше.

На тренировках я себя хорошо ощущал, но во время игр надо было адаптироваться к новому стилю. Я считаю, что постепенно я стал лучше.

Кроме этого, был один нюанс, который мешал мне сразу адаптироваться к Ювентуса. Это то, что туринский клуб использует зонную защиту, а я в Аяксе больше привык к персональной опеке. Мне нужно было привыкнуть, когда пресинговать, а когда отходить назад“, - рассказал игрок в интервью Youtube-каналу Foot Truck.

Ранее сообщалось, что Ювентус может подписать Кейна.

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Теги: Маттейс Де Лигт, Ювентус, Аякс, футбол, Сериа А, чемпионат Италии
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