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Малиновский: Если люди остаются дома, это еще не сохраняет их от вируса

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Человек мог подхватить болезнь раньше.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Украинский футболист Аталанты Руслан Малиновский рассказал, как в Италии проходит пандемии коронавируса.

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“Ситуация налаживается. За последнюю неделю все стало лучше, по сравнению с тем, как было последний месяц. Конечно, мы остаемся дома, и за этот месяц я всего лишь дважды ездил в магазин за продуктами, на улицу мы не выходим.

В Бергамо все соблюдают карантин, и все движется в лучшую сторону. Клуб предоставил всем футболистам, которые дома, беговые дорожки. У нас есть программа, которую мы должны выполнять.

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Во всей Ломбардии и Италии идет небольшое снижение, не повышается процент заболевших людей. Идет меньшая нагрузка на больницы, больше врачей начинает приезжать в Италию. В этом плане больше выздоровевших и меньше заболевших.

Если смотреть на всю Ломбардию, то Бергамо сейчас не на первом месте по количеству зараженных людей. Проблема в том, что человек может ходить неделю и не проявлять никаких симптомов, заражать людей. Даже если люди остаются дома, это еще не сохраняет их от вируса, поскольку они могли его подхватить и раньше“, - рассказал Малиновский в прямом эфире Великий Футбол.

Ранее Малиновский прокомментировал возможный переход в Фиорентину.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии, Сериа А, футбол
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