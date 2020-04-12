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Малиновский: Фиорентина интересовалась моими услугами, но я хочу играть в Аталанте

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Украинец доволен своем положением в клубе из Бергамо.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал информацию о том, что его услугами интересовалась Фиорентина.

“Как сказал мой агент Вадим Шаблий, летом они проявляли интерес. На тот момент был такой разговор. Сейчас же я счастлив в Аталанте. Мне очень нравится этот клуб, его болельщики, город очень красивый. Моей семьей здесь нравится. Сейчас нет никаких предпосылок, чтобы говорить о каком-то переходе.

Я хочу играть здесь. Мне еще есть, что доказывать. Гасперини всегда пытается мне помочь в каких-то моментах. Считаю, что с каждым месяцем я прогрессирую и лучше понимаю футбол, который он требует. Все только впереди“, - заявил футболист в программе Великий футбол.

Ранее Руслан Малиновский прокомментировал перенос Евро-2020.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии, Серия А
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