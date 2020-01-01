Президент Брешии: Если матчи возобновятся, я просто не позволю своей команде играть
Президент Брешии Массимо Челлино высказался о возможном возобновлении чемпионата Италии.
"Я повторяю, что если матчи возобновятся, я просто не позволю своей команде играть. Это не просто провокация. Они могут снимать очки, если хотят, я полностью ответственность за это.
Что касается Федерации футбола Италии, им следует больше сосредоточиться на проверке финансового положения клубов, а не вопросом телевизионных прав.
Серьезно, дайте им прогуляться по Брешии и посмотреть, что здесь происходит. Я не ищу никаких преимуществ и не боюсь понижения в дивизионе, потому что знаю, что клуб не обанкротится, и мы вернем себе место в Серии А", - цитирует Челлино газете Giornale di Brescia.
Ранее сообщалось, что матчи в Италии могут проводить без зрителей до января следующего года.
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