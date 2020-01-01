Президент Брешии: Если матчи возобновятся, я просто не позволю своей команде играть

Массимо Челлино отметил, что его не волнует возможное снятие очков.

Президент Брешии Массимо Челлино высказался о возможном возобновлении чемпионата Италии.

"Я повторяю, что если матчи возобновятся, я просто не позволю своей команде играть. Это не просто провокация. Они могут снимать очки, если хотят, я полностью ответственность за это.

Что касается Федерации футбола Италии, им следует больше сосредоточиться на проверке финансового положения клубов, а не вопросом телевизионных прав.

Серьезно, дайте им прогуляться по Брешии и посмотреть, что здесь происходит. Я не ищу никаких преимуществ и не боюсь понижения в дивизионе, потому что знаю, что клуб не обанкротится, и мы вернем себе место в Серии А", - цитирует Челлино газете Giornale di Brescia.

Ранее сообщалось, что матчи в Италии могут проводить без зрителей до января следующего года.