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Президент Брешии: Если матчи возобновятся, я просто не позволю своей команде играть

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Массимо Челлино отметил, что его не волнует возможное снятие очков.
Массимо Челлино
Массимо Челлино
Getty Images

Президент Брешии Массимо Челлино высказался о возможном возобновлении чемпионата Италии.

"Я повторяю, что если матчи возобновятся, я просто не позволю своей команде играть. Это не просто провокация. Они могут снимать очки, если хотят, я полностью ответственность за это.

Что касается Федерации футбола Италии, им следует больше сосредоточиться на проверке финансового положения клубов, а не вопросом телевизионных прав.

Серьезно, дайте им прогуляться по Брешии и посмотреть, что здесь происходит. Я не ищу никаких преимуществ и не боюсь понижения в дивизионе, потому что знаю, что клуб не обанкротится, и мы вернем себе место в Серии А", - цитирует Челлино газете Giornale di Brescia.

Ранее сообщалось, что матчи в Италии могут проводить без зрителей до января следующего года.

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Теги: футбол, Брешия, чемпионат Италии, Серия А
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