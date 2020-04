Матчи в Италии могут проводить без зрителей до января следующего года

Итальянский журналист Танкреди Палмери заявил, что футбольные матчи в Италии будут проходить без зрителей как минимум до января 2021 года. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, ссылаясь на свои источники в правительстве страны.

Leaks of next Italian government measures showing that football with crowds unlikely to happen before January 2021