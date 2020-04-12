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Матчи в Италии могут проводить без зрителей до января следующего года

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Болельщики не смогут попасть на стадионы в течение длительного периода времени.
Матч Ювентус - Интер при пустых трибунах
Матч Ювентус - Интер при пустых трибунах
Getty Images

Итальянский журналист Танкреди Палмери заявил, что футбольные матчи в Италии будут проходить без зрителей как минимум до января 2021 года. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, ссылаясь на свои источники в правительстве страны.

Ранее стало известно, когда может возобновиться Серия А.

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Теги: футбол, чемпионат Италии, Серия А
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