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Рэмзи: Я хотел перейти в клуб, который каждый сезон будет бороться за несколько трофеев

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Валлиец хочет одержать победу в Лиге чемпионов.
Аарон Рэмзи
Аарон Рэмзи
Getty Images

Полузащитник Аарон Рэмзи прокомментировал свое выступление за команду.

“У меня было хорошее положение в клубе, но сейчас ситуация сумасшедшая. Никто не знает, что случится дальше. Одними из главных причин моего перехода в Ювентус были победа в чемпионате и борьба за Лигу чемпионов.

Юве - великий клуб, один из самых больших в Европе. Мной интересовались и другие клубы, но меня привлекли их история и имеющиеся футболисты. Они хорошо выступали в Лиге чемпионов в последние годы.

Хочу помочь клубу и внести свой вклад в победу в Лиге чемпионов. Они - победители, и именно этого я хотел.

Я хотел перейти в клуб, который каждый сезон будет бороться за два, три, четыре трофея“, - цитирует Рэмзи портал Football Italia.

В этом сезоне футболист провел 24 матча в футболке “бьянконери“, где забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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Теги: футбол, чемпионат Италии, Серия А, Ювентус, Аарон Рэмзи
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