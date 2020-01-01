Ювентус готов отдать крупную сумму за футболиста Фиорентины

Туринский клуб сделал предложение по игроку.

Ювентус намерен приобрести футболиста Фиорентины Федерико Кьезу, об этом сообщает Corriere dello Sport.

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По информации источника, туринский клуб сделал предложение “фиалкам“ по игроку в размере 50 миллионов евро. Ювентус хочет выиграть конкуренцию у других клубов за футболиста.

Отмечается, что президент Фиорентины Рокко Комиссо не желает расставаться с игроком.

В текущем сезоне Кьеза провел 23 матча, в которых ему удалось забить шесть голов и отдать три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере Кьезы.