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Ювентус готов отдать крупную сумму за футболиста Фиорентины

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Туринский клуб сделал предложение по игроку.
Федерико Кьеза
Федерико Кьеза
Getty Images

Ювентус намерен приобрести футболиста Фиорентины Федерико Кьезу, об этом сообщает Corriere dello Sport.

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По информации источника, туринский клуб сделал предложение “фиалкам“ по игроку в размере 50 миллионов евро. Ювентус хочет выиграть конкуренцию у других клубов за футболиста.

Отмечается, что президент Фиорентины Рокко Комиссо не желает расставаться с игроком.

В текущем сезоне Кьеза провел 23 матча, в которых ему удалось забить шесть голов и отдать три голевые передачи. 

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере Кьезы.

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Теги: Ювентус, Фиорентина, Федерико Кьеза, футбол, чемпионат Италии, Сериа А
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