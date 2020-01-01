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Де Росси заявил, что хотел бы занять место Фонсеки в Роме

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Итальянец хочет продолжить свой путь в Роме.
Даниэле Де Росси
Даниэле Де Росси
Getty Images

Легендарный футболист Ромы Даниэле де Росси рассказал о своих дальнейших планах после завершения профессиональной карьеры.

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“Я уже не старый футболист, я становлюсь молодым тренером. Конечно, мне бы хотелось возглавить Рому, но для этого нужно стать хорошим тренером. Моя цель - приносить этой команде пользу, а не просто занимать кабинет из-за того, что меня считают одним из символов клуба.

Хотелось бы поработать в Роме подольше, но нужно понимать, что никто не способен тренировать “волков“ так же долго, как я играл за эту команду“, - цитирует Де Росси Tuttomercatoweb.

Напомним, что сейчас главным тренером “волков“ является Пауло Фонсека. На данный момент Рома занимает пятую строчку в чемпионате Италии.

Ранее Фонсека заявил, что влюбился в итальянский клуб.

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Теги: Даниэле Де Росси, Пауло Фонсека, Рома, чемпионат Италии, Сериа А, футбол
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