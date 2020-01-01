Де Росси заявил, что хотел бы занять место Фонсеки в Роме

Итальянец хочет продолжить свой путь в Роме.

Легендарный футболист Ромы Даниэле де Росси рассказал о своих дальнейших планах после завершения профессиональной карьеры.

Читай также: Тотти: Я жду провала Лацио

“Я уже не старый футболист, я становлюсь молодым тренером. Конечно, мне бы хотелось возглавить Рому, но для этого нужно стать хорошим тренером. Моя цель - приносить этой команде пользу, а не просто занимать кабинет из-за того, что меня считают одним из символов клуба.

Хотелось бы поработать в Роме подольше, но нужно понимать, что никто не способен тренировать “волков“ так же долго, как я играл за эту команду“, - цитирует Де Росси Tuttomercatoweb.

Напомним, что сейчас главным тренером “волков“ является Пауло Фонсека. На данный момент Рома занимает пятую строчку в чемпионате Италии.

Ранее Фонсека заявил, что влюбился в итальянский клуб.