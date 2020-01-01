Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лидер Наполи рассматривает возможность ухода из клуба

Комментариев: 0
Бельгиец не хочет оставаться в Неаполе.
Дрис Мертенс
Дрис Мертенс
Getty Images

Лидер Наполи Дрис Мертенс может покинуть Наполи в ближайшее трансферное окно, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читай также: Наполи намерен приобрести футболиста Челси

По информации источника, бельгийский нападающий готов отказаться от нового контракта с клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

Наполи предложил Мертенсу контракт на два года. “Неаполитанцы“ предложили футболисту 4,5 миллионов евро за сезон, а также пообещали бонусы - 5 миллионов евро за 10+ голов и 5,5 миллионов евро - за выход в Лигу чемпионов.

Отмечается, что если игрок покинет Наполи, то продолжит карьеру в АПЛ. В приобретении Мертенса заинтересованы Манчестер Юнайтед, Челси и лондонский Арсенал. 

Напомним, что Интер намерен подписать Мертенса.

Ранее сообщалось, что два защитника Динамо попали в сферу интересов Наполи.

Поделись:
Теги: Дрис Мертенс, Наполи, чемпионат Италии, Сериа А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь