Лидер Наполи рассматривает возможность ухода из клуба

Бельгиец не хочет оставаться в Неаполе.

Лидер Наполи Дрис Мертенс может покинуть Наполи в ближайшее трансферное окно, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, бельгийский нападающий готов отказаться от нового контракта с клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

Наполи предложил Мертенсу контракт на два года. “Неаполитанцы“ предложили футболисту 4,5 миллионов евро за сезон, а также пообещали бонусы - 5 миллионов евро за 10+ голов и 5,5 миллионов евро - за выход в Лигу чемпионов.

Отмечается, что если игрок покинет Наполи, то продолжит карьеру в АПЛ. В приобретении Мертенса заинтересованы Манчестер Юнайтед, Челси и лондонский Арсенал.

Напомним, что Интер намерен подписать Мертенса.

Ранее сообщалось, что два защитника Динамо попали в сферу интересов Наполи.