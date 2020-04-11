Ювентус готов приобрести игрока Реала за 40 миллионов евро

Туринский клуб хочет перехватить футболиста у лондонского Арсенала.

Футболист Реала Дани Себальос, который ныне выступает за лондонский Арсенал на правах аренды, может перебраться в Италию, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, “сливочные“ готовы продать игрока за 40 миллионов евро. “Канониры“ отказываются платить такую сумму. Они намерены договориться о снижении стоимости испанца.

Отмечается, что Ювентус включился в борьбу за Себальоса. Запрашиваемая сумма за футболиста не является проблемной. Таким образом, Дани может переехать в чемпионат Италии.

Кроме того, туринский клуб собирается предложить 23-летнему футболисту зарплату 3 миллиона евро в год, причем за счет различных бонусов она может вырасти до 5 миллионов.

Ранее сообщалось, что Арсенал отклонил два предложения Ромы по Мхитаряну.