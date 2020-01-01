Стало известно, когда Сериа А может возобновиться

Сезон может завершиться в августе.

Чемпионат Италии может возобновиться 31 мая, об этом сообщает Football Italia.

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По информации источника, такое решение связано с тем, что правительство Италии рассматривает возможность ослабить карантин 3 мая. Таким образом клубы могут вернуться к тренировкам.

Если так получится, то 31 мая может пройти первый матч после перерыва, который связан с коронавирусом. Это позволит завершить сезон 3 августа, но при условии того, что туры будут проводиться через два дня на третий.

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Отмечается, что все матчи будут проходить при пустых трибунах, вплоть до конца сезона.

Кроме того, рассматривается вариант, что клубы из Ломбардии (Интер, Милан, Аталанта, Брешиа), где больше всего выявлено случаев коронавируса, придется первые матчи играть на нейтральных полях в южной части страны.

Решение по поводу возобновления сезона в таком формате будет принято на видеоконференции, которая запланирована на 21 апреля между представителями клубов.

Ранее ассоциация футболистов Италии раскритиковала решение о сокращении зарплат игроков.