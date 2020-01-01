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Гаттузо отказался от зарплаты в пользу персонала Наполи, отправленного в отпуск

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Наставник неаполитанского клуба внес свой вклад в поддержку сотрудников, которые временно отстранены от работы из-за коронавируса.
Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
Getty Images

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо решил отказаться от зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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По информации Football Italia, Гаттузо и спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли отказались от месячной зарплаты. Это было их личное решение - они хотят, чтобы эти деньги были направлены на помощь сотрудникам, которых клуб отправил в неоплачиваемый отпуск.

Отметим, что около 30 сотрудников неаполитанского клуба в марте и апреле были отправлены в отпуск, оставшись без зарплат.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко согласился на снижение зарплаты в Вест Хэме.

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Теги: Дженнаро Гаттузо, Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, коронавирус
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