Полузащитник Ювентуса: Роналду - исключительный спортсмен

Аарон Рэмси рассказал о том, как португалец одержим своим делом.

Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси поделился своим мнением о своем партнере по команде Криштиану Роналду.

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“Криштиану - исключительный спортсмен. Он начинает день в тренажерном зале, а потом выходит на поле. Он победитель - Роналду хочет побеждать в каждом матче, даже незначительном. Что бы это ни было, но стремится к победе.

Криштиану всегда практикует на тренировках свои штрафные удары и все остальное. Не стоит лишний раз говорить, как он хорош и одержим своим делом.

Он невероятен, один из величайших футболистов в истории“, - приводит слова Рэмси Goal.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду показал свою новую прическу в исполнении возлюбленной.