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Агент рассказал о состоянии здоровья Ругани, который заболел COVID-19

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На данный момент итальянец находится на самоизоляции.
Даниэле Ругани
Даниэле Ругани
Getty Images

Футбольный агент Давиде Торчия, представляющий интересы защитника Ювентуса Даниэле Ругани, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, у которого диагностировали COVID-19.

“Его карантинный период скоро завершится. Он закончится в течение следующих нескольких дней. После Пасхи мы уже точно узнаем, будет ли у Даниэле хотя бы полное разрешение покинуть место, где он сейчас находится в изоляции.

“После матча Ювентус - Интер он тренировался как обычно. Потом во вторник у него поднялась температура до 37,4, а через день он сдал положительный тест на коронавирус. Но других симптомов после этого не было.

Повезло, что вирус вовремя обнаружили, поэтому болезнь не успела распространиться“, - цитирует агента Football Italia со ссылкой на Radio Sportiva.

Напомним, Интеру пришлось уйти на карантин из-за коронавируса Ругани. Отметим, что Даниэле стал первым футболистом в Серии А, у которого обнаружили заболевание.

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Теги: футбол, Даниэле Ругани, Ювентус, чемпионат Италии, Серия А, коронавирус
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