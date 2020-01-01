Владелец Сампдории: Я хотел бы возобновить чемпионат, но только с болельщиками

Массимо Ферреро отметил, что без фанатов матчи никому не нужны.

Владелец Сампдории Массимо Ферреро считает, что нет смысла продолжать текущий сезон чемпионата Италии.

“Нам нужно собраться с силами, потому что мы должны признать, что сезон на этом заканчивается. Я говорю это с тяжелым сердцем, потому что я хотел бы возобновить чемпионат, но только тогда, когда я увижу наш красивый стадион с болельщиками, бьющими в свои барабаны.

Я видел поединок Сампдории против Вероны за закрытыми дверями, и мне было больно видеть, как мы играем в тишине. Как вы можете отпраздновать результат в этом пустынном пейзаже?

Зачем играть в футбол без фанатов, цвета вокруг, шума и радости? Это футбол, это развлечение и 90 минут чистого адреналина. Игра без фанатов, кому это надо?“, - цитирует Ферреро Telenord.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы разбились на три группы в вопросе об окончании сезона.