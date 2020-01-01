Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Владелец Сампдории: Я хотел бы возобновить чемпионат, но только с болельщиками

Комментариев: 0
Массимо Ферреро отметил, что без фанатов матчи никому не нужны.
Массимо Ферреро
Массимо Ферреро
Getty Images

Владелец Сампдории Массимо Ферреро считает, что нет смысла продолжать текущий сезон чемпионата Италии.

“Нам нужно собраться с силами, потому что мы должны признать, что сезон на этом заканчивается. Я говорю это с тяжелым сердцем, потому что я хотел бы возобновить чемпионат, но только тогда, когда я увижу наш красивый стадион с болельщиками, бьющими в свои барабаны.

Я видел поединок Сампдории против Вероны за закрытыми дверями, и мне было больно видеть, как мы играем в тишине. Как вы можете отпраздновать результат в этом пустынном пейзаже?

Зачем играть в футбол без фанатов, цвета вокруг, шума и радости? Это футбол, это развлечение и 90 минут чистого адреналина. Игра без фанатов, кому это надо?“, - цитирует Ферреро Telenord.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы разбились на три группы в вопросе об окончании сезона.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Италии, Серия А, Сампдория
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь