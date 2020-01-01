Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бывший полузащитник Динамо: Видеть Роналду злым довольно приятно

Комментариев: 0
Португалец признался, что это его лучший сезон.
Мигель Велозу
Мигель Велозу
Getty Images

Полузащитник Вероны Мигель Велозу прокомментировал февральскую победу над Ювентусом, который представляет Криштиану Роналду.

“Ощущения от победы над Роналду? Потрясающие, потому что я знаю, что он не любит проигрывать. Видеть его злым было довольно приятно, даже учитывая тот факт, что мы поговорили после поединка.

Это мой лучший сезон, но я демонстрирую такие хорошие показатели благодаря одноклубникам. Нельзя говорить: “Это сделал Мигель или Паццини“. Мы - команда. А если внутри коллектива все хорошо, то каждый игрок демонстрирует прекрасную игру“, - цитирует Велозу Goal.com.

Напомним, что с 2012 по 2016 год Велозу защищал цвета киевского Динамо.

Поделись:
Теги: футбол, Мигель Велозу, Верона, Ювентус, Криштиану Роналду, чемпионат Италии, Серия А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь