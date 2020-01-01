Бывший полузащитник Динамо: Видеть Роналду злым довольно приятно
Португалец признался, что это его лучший сезон.
Полузащитник Вероны Мигель Велозу прокомментировал февральскую победу над Ювентусом, который представляет Криштиану Роналду.
“Ощущения от победы над Роналду? Потрясающие, потому что я знаю, что он не любит проигрывать. Видеть его злым было довольно приятно, даже учитывая тот факт, что мы поговорили после поединка.
Это мой лучший сезон, но я демонстрирую такие хорошие показатели благодаря одноклубникам. Нельзя говорить: “Это сделал Мигель или Паццини“. Мы - команда. А если внутри коллектива все хорошо, то каждый игрок демонстрирует прекрасную игру“, - цитирует Велозу Goal.com.
Напомним, что с 2012 по 2016 год Велозу защищал цвета киевского Динамо.
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