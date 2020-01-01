Ассоциация футболистов Италии раскритиковала решение о сокращении зарплат игроков

Руководители ассоциации назвали решение клубов Серии А недопустимым и позорным.

Представители Ассоциации футболистов Италии (AIC) высказались по поводу совместного решения клубов Серии А сократить зарплаты игроков.

В частности, в адрес руководства команды жестко высказались президент AIC Дамиано Томмази и вице-президент организации Умберто Кальканьо.

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"Меня беспокоит, что клубы Серии А проводят конференцию ради того, чтобы сообщить о том, что они не будут платить игрокам зарплату. При этом некоторые клубы пытаются прийти к разумному соглашению, общаясь вместе с футболистами", - цитирует Томмази пресс-служба AIC.

"Это позорное и недопустимое предложение. Очевидно, что они просто хотят, чтобы ущерб, вызванный кризисом, был оплачен за счет игроков"- отметил вице-президент организации.

Ранее сообщалось, что игроки Ювентуса отказались от части зарплаты из-за пандемии коронавируса.