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Все клубы Серии А пошли на сокращение заплат

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Футболисты потеряют треть оклада, если сезон не возобновится.
Серия А
Серия А
www.legaseriea.it

Все клубы чемпионата Италии согласились на снижение зарплат для игроков и персонала, сообщает официальный сайт Серии А.

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Отмечается, что представители клубов договорились об урезании заработной платы на треть. В том случае, если сезон в Серии А возобновится, то футболисты потеряют 15% от зарплаты на время карантина.

Ранее сообщалось, что игроки Ювентуса отказались от зарплаты на четыре месяца.

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Теги: футбол, Серия А, чемпионат Италии
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