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Экс-президент Интера заявил, что клуб может подписать Месси

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Итальянский клуб работает над трансфером аргентинца.
Массимо Моратти
Массимо Моратти
Getty Images

Бывший владелец Интера Массимо Моратти заявил, что лидер Барселоны Лионель Месси может стать игроком “нерадзурри“.

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“Я думаю, что эту мечту нельзя назвать недостижимой. Мне кажется, что руководство Интера хочет подписать Месси и предпринимало эти попытки еще задолго до паузы, которая возникла из-за карантина.

Я понятия не имею, как нынешняя ситуация скажется на этой цели, но, думаю, есть шанс, что мы увидим довольно странные вещи в конце этого сезона“,  - приводит слова Моратти Football Italia.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет предложить Месси контракт с рекордной зарплатой.

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Теги: Массимо Моратти, Интер, Лионель Месси, Барселона, футбол
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