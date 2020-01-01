Экс-президент Интера заявил, что клуб может подписать Месси
Итальянский клуб работает над трансфером аргентинца.
Бывший владелец Интера Массимо Моратти заявил, что лидер Барселоны Лионель Месси может стать игроком “нерадзурри“.
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“Я думаю, что эту мечту нельзя назвать недостижимой. Мне кажется, что руководство Интера хочет подписать Месси и предпринимало эти попытки еще задолго до паузы, которая возникла из-за карантина.
Я понятия не имею, как нынешняя ситуация скажется на этой цели, но, думаю, есть шанс, что мы увидим довольно странные вещи в конце этого сезона“, - приводит слова Моратти Football Italia.
Ранее сообщалось, что Барселона хочет предложить Месси контракт с рекордной зарплатой.
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