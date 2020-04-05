Фонсека: Я влюблен в Рому

Бывший наставник Шахтера рассказал, что чувствует себя комфортно в итальянском клубе.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился своими эмоциями от работы в итальянском чемпионате.

“Италия - это большой вызов для тренера, особенно для иностранного специалиста. Я был невероятно счастлив, когда агент сообщил мне об интересе Ромы.

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Я играл против них в Лиге чемпионов, когда работал в Шахтере, и почувствовал уровень поддержки со стороны болельщиков. У меня были более выгодные предложения с финансовой точки зрения, но я хотел бросить себе вызов, и понимаю, что это было правильное решение.

Рома - большой клуб. Я ощущаю поддержку и понимание со стороны фанатов, даже когда у нас был тяжелый период. Это страстный клуб, я влюблен в него и не променяю этот опыт ни на какой другой“, - цитирует Фонсеку Football Italia.

Ранее сообщалось, что Рома заинтересована в трансфере трех игроков Шахтера.