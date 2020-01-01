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Ювентус может подписать Кейна

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Лидер Тоттенхэма может перейти в стан туринского клуба.
Гарри Кейн
Гарри Кейн
Getty Images

Нападающий лондонского Тоттенхэма Гарри Кейн в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

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По информации Calciomercato, 26-летний футболист попал в сферу интересов Ювентуса. Кейн не доволен положением дел в "шпорах" и готов покинуть команду, однако лондонцы отпустят своего лидера за 120-130 миллионов евро.

Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, а также весомые требования футболиста по зарплате, туринцы могут отказаться от идеи заключать эту сделку.

В нынешнем сезоне Кейн отыграл 20 матчей в АПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ювентус намерен приобрести Мауро Икарди.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, трансфер, Гарри Кейн, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
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