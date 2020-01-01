Ювентус может подписать Кейна

Лидер Тоттенхэма может перейти в стан туринского клуба.

Нападающий лондонского Тоттенхэма Гарри Кейн в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Читай также: Реднапп: Кейн уйдет, если Тоттенхэм не будет побеждать

По информации Calciomercato, 26-летний футболист попал в сферу интересов Ювентуса. Кейн не доволен положением дел в "шпорах" и готов покинуть команду, однако лондонцы отпустят своего лидера за 120-130 миллионов евро.

Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, а также весомые требования футболиста по зарплате, туринцы могут отказаться от идеи заключать эту сделку.

В нынешнем сезоне Кейн отыграл 20 матчей в АПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ювентус намерен приобрести Мауро Икарди.