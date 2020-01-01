Ибрагимович: Я еще сам не принял решение о будущем

Швед не знает, что планирует делать дальше.

Форвард Милана Златан Ибрагимович прокомментировал слухи об его уходе из клуба или завершение карьеры по окончанию сезона.

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“Посмотрим. Я еще сам не принял решение о будущем. Каждый день происходит что-то новое. Например, кто мог предвидеть коронавирус?

Нам необходимо жить и радоваться жизни, не стоит много беспокоиться. У меня есть семья, о которой я должен заботиться“, - приводит слова Ибрагимовича Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Svenska Dagbladet.

Ранее стало известно, кем Милан может заменить Ибрагимовича.