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Роналду впервые опубликовал фото с матерью после инсульта

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Женщину выписали из больницы несколько дней назад.
Криштиану Роналду с матерью
Криштиану Роналду с матерью
instagram.com/doloresaveiroofficial/t

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился снимком со своей матерью Долорес Авейру.

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65-летнюю женщину несколько дней назад выписали из больницы после перенесенного инсульта и она теперь восстанавливается дома. На фото также присутствуют сестры футболиста - Катя и Эльма.

"Чувствую себя очень признательным за то, что моя мама вернулась из больницы и восстанавливается. Заботьтесь о своих семьях и любите друг друга", - написал Роналду на своей страничке в Instagram.

Напомним, Долорес Авейру доставили в больницу с инсультом 3 марта.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду выложил 9,5 миллионов евро на лимитированную модель Bugatti.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, футбол, вне игры, фото, Instagram
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  29.03.2020, 09:04
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гость
да уж! сестры уе б ан ские!
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