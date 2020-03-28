Роналду впервые опубликовал фото с матерью после инсульта

Женщину выписали из больницы несколько дней назад.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился снимком со своей матерью Долорес Авейру.

Читай также: Мать Роналду рассказала, какую команду ее сын поддерживал в детстве

65-летнюю женщину несколько дней назад выписали из больницы после перенесенного инсульта и она теперь восстанавливается дома. На фото также присутствуют сестры футболиста - Катя и Эльма.

"Чувствую себя очень признательным за то, что моя мама вернулась из больницы и восстанавливается. Заботьтесь о своих семьях и любите друг друга", - написал Роналду на своей страничке в Instagram.

Напомним, Долорес Авейру доставили в больницу с инсультом 3 марта.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду выложил 9,5 миллионов евро на лимитированную модель Bugatti.