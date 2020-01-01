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Игроки Ювентуса отказались от зарплаты на четыре месяца

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Туринцам удастся сэкономить около 90 миллионов евро.
Игроки Ювентуса
Игроки Ювентуса
Getty Images

Руководство Ювентуса официально достигло договоренности с игроками и тренерским штабом, согласно которой они не будут получать заработную плату с марта по июнь, сообщает официальный сайт туринцев.

Отмечается, что такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, препятствующей проведению футбольных матчей.

В ближайшее время будут согласованы соответствующие контракты с игроками и тренером, как того требуют правила.

Таким образом, клуб сможет сэкономить порядка 90 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что итальянские клубы разбились на три группы в вопросе об окончании сезона.

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Теги: футбол, Ювентус, Серия А, чемпионат Италии
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