Игроки Ювентуса отказались от зарплаты на четыре месяца
Туринцам удастся сэкономить около 90 миллионов евро.
Руководство Ювентуса официально достигло договоренности с игроками и тренерским штабом, согласно которой они не будут получать заработную плату с марта по июнь, сообщает официальный сайт туринцев.
Отмечается, что такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, препятствующей проведению футбольных матчей.
В ближайшее время будут согласованы соответствующие контракты с игроками и тренером, как того требуют правила.
Таким образом, клуб сможет сэкономить порядка 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что итальянские клубы разбились на три группы в вопросе об окончании сезона.
Полная версия правил