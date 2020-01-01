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Роналду выложил 9,5 миллионов евро на лимитированную модель Bugatti

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Модель Centodieci была выпущена специально с 110-летию компании.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Звездный форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду пополнил свой автопарк новеньким авто.

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По информации Bild, 35-летний португалец приобрел спорткар Bugatti Centodieci, который выпустили специально 110-летнему юбилею компании. Отмечается, что это лимитированная версия - всего Bugatti выпустит 10 таких автомобилей.

Bugatti Centodieci, которые купил Криштиану Роналду
Bugatti Centodieci, которые купил Криштиану Роналду
bugatti.com

За модель Centodieci португалец заплатил 9,5 миллионов евро. Машина будет оснащена 8-литровым двигателем W16 мощностью 1600 л.с, а скорость разгона до 100 км/ч составит 2,4 секунды.

Bugatti Centodieci, которые купил Криштиану Роналду
Bugatti Centodieci, которые купил Криштиану Роналду
bugatti.com

Стоит отметить, что автомобиль попадет в гараж Роналду только в 2021 году, так как на данный момент компания еще не начала производство этих спорткаров.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отказался от части зарплаты из-за коронавируса, а также выделил крупную сумму на борьбу с болезнью.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, вне игры, футбол, Bugatti, автомобиль
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