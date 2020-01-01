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Еще два игрока Ювентуса покинули Италию

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Алекс Сандро и Данило отправились в родную Бразилию.
Алекс Сандро
Алекс Сандро
Getty Images

Пандемия коронавируса даже не думает стихать, и в Италии продолжается постоянный рост числа заболевших.

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В связи с этим еще два игрока Ювентуса покинули Турин. Как сообщает Football Italia, защитники “старой сеньоры“ Алекс Сандро и Данило получили разрешение от клуба нарушить условия самоизоляции и полететь на родину в Бразилии.

Остаток карантина футболисты проведут вместе со своими семьями. Ранее Италию также покинули Гонсало Игуаин, Родриго Бентанкур, Сами Хедира, Миралем Пьянич и Дуглас Коста.

Отметим, что Италия - вторая страна в мире по числу заболевших - более 86 тысяч человек (всего в мире - более 597 тысяч). На данный момент в стране от болезни умерли 9 134 человек, а 10 950 человек - выздоровели.

Ранее сообщалось, что у форварда Ювентуса Пауло Дибалы обнаружили коронавирус.

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Теги: Алекс Сандро, Данило, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, коронавирус, карантин, COVID-19
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