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Дибала: Я чувствую себя намного лучше

Комментариев: 1
Аргентинский футболист заразился коронавирусом.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала, который сдал позитивный тест на COVID-19, рассказал о состоянии своего здоровья.

“Я чувствую себя намного лучше, но несколько дней назад у меня были серьезные симптомы. Теперь я могу двигаться, ходить и тренироваться.

Ранее я чувствовал некоторую тяжесть. В те дни уже после пяти минут нагрузок я чувствовал, что ничего не могу делать.

Я быстро уставал, а мои мышцы болели. Сейчас все намного лучше, как и у моей невесты Орианы“, - отметил футболист в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы разбились на три группы в вопросе об окончании сезона.

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Теги: футбол, Пауло Дибала, Ювентус
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.03.2020, 19:49
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гость
ужасная смертельная болезнь!!! мышцы болели, уставал после 5-ти минут! мальдини вон вообще парацетамол дней 10 пил! и как эти ребята выгребли...да не дай Бог заболеть этим вирусом!! а все почему?! повязку не одевали!! не болейте, ребята))
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