Дибала: Я чувствую себя намного лучше

Аргентинский футболист заразился коронавирусом.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала, который сдал позитивный тест на COVID-19, рассказал о состоянии своего здоровья.

“Я чувствую себя намного лучше, но несколько дней назад у меня были серьезные симптомы. Теперь я могу двигаться, ходить и тренироваться.

Ранее я чувствовал некоторую тяжесть. В те дни уже после пяти минут нагрузок я чувствовал, что ничего не могу делать.

Я быстро уставал, а мои мышцы болели. Сейчас все намного лучше, как и у моей невесты Орианы“, - отметил футболист в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы разбились на три группы в вопросе об окончании сезона.