Буффон продлит контракт с Ювентус

Вратарь останется в команде.

Легенда Ювентуса Джанлуиджи Буффон принял решил продлить контракт с туринским клубом на еще один год, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Текущее контрактное соглашение итальянца рассчитано до конца сезона. Буффон уверен, что сможет помочь Ювентусу на поле и в раздевалке.

В нынешнем сезоне Буффон провел 11 матчей, в которых пропустил девять голов и три матча отыграв на ноль.

Ранее агент Буффона рассказал о будущем футболиста.

Отметим, что Ювентус может приобрести Доннарумму.