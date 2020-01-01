Буффон продлит контракт с Ювентус
Вратарь останется в команде.
Легенда Ювентуса Джанлуиджи Буффон принял решил продлить контракт с туринским клубом на еще один год, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
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Текущее контрактное соглашение итальянца рассчитано до конца сезона. Буффон уверен, что сможет помочь Ювентусу на поле и в раздевалке.
В нынешнем сезоне Буффон провел 11 матчей, в которых пропустил девять голов и три матча отыграв на ноль.
Ранее агент Буффона рассказал о будущем футболиста.
Отметим, что Ювентус может приобрести Доннарумму.
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