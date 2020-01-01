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Буффон продлит контракт с Ювентус

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Вратарь останется в команде.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Легенда Ювентуса Джанлуиджи Буффон принял решил продлить контракт с туринским клубом на еще один год, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Текущее контрактное соглашение итальянца рассчитано до конца сезона. Буффон уверен, что сможет помочь Ювентусу на поле и в раздевалке.

В нынешнем сезоне Буффон провел 11 матчей, в которых пропустил девять голов и три матча отыграв на ноль.

Ранее агент Буффона рассказал о будущем футболиста.

Отметим, что Ювентус может приобрести Доннарумму.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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