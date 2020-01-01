Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рома интересуется услугами полузащитника Шахтера

Комментариев: 0
Маркос Антонио может перебраться в чемпионат Италии.
Маркос Антонио
Маркос Антонио
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио может перейти в Рому. Об этом сообщает Voce Giallorossa со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что футболист попал в сферу интересов римлян еще летом, но тогда клубы не смогли договориться о деталях трансфера.

В услугах Антонио лично заинтересован Пауло Фонсека, который работал с ним в донецкой команде.

В этом сезоне бразилец провел 30 матчей за Шахтер, где забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Поделись:
Теги: футбол, Рома, Шахтер, Маркос Антонио
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь