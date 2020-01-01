Рома интересуется услугами полузащитника Шахтера

Маркос Антонио может перебраться в чемпионат Италии.

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио может перейти в Рому. Об этом сообщает Voce Giallorossa со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что футболист попал в сферу интересов римлян еще летом, но тогда клубы не смогли договориться о деталях трансфера.

В услугах Антонио лично заинтересован Пауло Фонсека, который работал с ним в донецкой команде.

В этом сезоне бразилец провел 30 матчей за Шахтер, где забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.