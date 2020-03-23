Гомес: Распространению коронавируса поспособствовал наш матч против Валенсии

Капитан бергамцев признался, что никто не понимал всей серьезности ситуации.

Нападающий Аталанты Алехандро Гомес прокомментировал информацию о том, что матч с Валенсией стал главным источником распространения коронавируса.

“Играть против Валенсии было ужасным решением. В то время было еще не так много случаев заражения, и никто не имел ни малейшего представления о том, что делает этот вирус. Мы не очень хорошо понимали серьезность этой заразы.

Думаю, что его распространению поспособствовал наш первый матч против Валенсии, когда на Сан-Сиро присутствовали 45 тысяч болельщиков из Бергамо из 120 тысяч населения города.

Моя жена три часа добиралась в Милан на машине, хотя обычно такая дорога забирает не более 40 минут.

Когда мы поехали на ответный матч в Валенсию, все были расслаблены, никаких проверок еще не было. А сейчас Испания - вторая страна в Европе с наибольшим количеством инфицированных.

Знаю, что один из заболевших коронавирусом играл против нас. Мы ждем, не проявятся ли у кого-то из нас симптомы. К счастью, пока никто из игроков Аталанты не оказался инфицированным.

В Бергамо сейчас драматическая ситуация. Много инфицированных выявляют каждый день, хотя карантин очень суров.

Меня поражает то, что хоть на улице почти нет людей, но все еще много случаев заражения каждый день по всей Италии. Больницы переполнены, и там не хватает мест для больных“, - цитирует футболиста La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что два сотрудника Аталанты умерли от коронавируса.