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Зараженный коронавирусом Мальдини рассказал о состоянии своего здоровья

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Легендарный итальянец вместе со своим сыном сдал положительный тест на недуг.
Паоло Мальдини
Паоло Мальдини
Getty Images

Директор Милана Паоло Мальдини, который вместе с сыном Даниэлем заразился COVID-19, поделился деталями своего самочувствия.

“Хочу всех поблагодарить за заботу, которую люди проявили к нам. Мы чувствуем себя хорошо. Надеюсь, что через неделю мы с Даниэлем победим коронавирус.

Хочу выразить свое восхищение теми, кто ведет борьбу с недугом и помогает людям с мужеством и профессионализмом. Я горжусь, что я итальянец“, - сказал Мальдини в видеобращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Ранее а заболевании Мальдини высказался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Теги: футбол, Паоло Мальдини, Даниэль Мальдини, Милан, Серия А, чемпионат Италии
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