Зараженный коронавирусом Мальдини рассказал о состоянии своего здоровья
Легендарный итальянец вместе со своим сыном сдал положительный тест на недуг.
Директор Милана Паоло Мальдини, который вместе с сыном Даниэлем заразился COVID-19, поделился деталями своего самочувствия.
“Хочу всех поблагодарить за заботу, которую люди проявили к нам. Мы чувствуем себя хорошо. Надеюсь, что через неделю мы с Даниэлем победим коронавирус.
Хочу выразить свое восхищение теми, кто ведет борьбу с недугом и помогает людям с мужеством и профессионализмом. Я горжусь, что я итальянец“, - сказал Мальдини в видеобращении, опубликованном на его странице в Instagram.
Ранее а заболевании Мальдини высказался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
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