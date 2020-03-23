Зараженный коронавирусом Мальдини рассказал о состоянии своего здоровья

Легендарный итальянец вместе со своим сыном сдал положительный тест на недуг.

Директор Милана Паоло Мальдини, который вместе с сыном Даниэлем заразился COVID-19, поделился деталями своего самочувствия.

“Хочу всех поблагодарить за заботу, которую люди проявили к нам. Мы чувствуем себя хорошо. Надеюсь, что через неделю мы с Даниэлем победим коронавирус.

Хочу выразить свое восхищение теми, кто ведет борьбу с недугом и помогает людям с мужеством и профессионализмом. Я горжусь, что я итальянец“, - сказал Мальдини в видеобращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Ранее а заболевании Мальдини высказался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.