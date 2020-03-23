Гомес: Футбол сейчас - это последнее, что меня интересует

Капитан бергамцев не уверен, что вернется к нормальной жизни в ближайшее время.

Нападающий Аталанты Алехандро Гомес рассказал о том, как он переносит карантин во время пандемии коронавируса.

“Я не могу сейчас даже думать о футболе. Конечно, я стараюсь поддерживать форму, заставляя себя заниматься по полтора-два часа в день, но очень трудно поддерживать концентрацию и мотивацию. Футбол сейчас - это последнее, что меня интересует.

“Я не знаю, вернемся ли мы к игре и нормальной жизни летом и вообще вернемся ли когда бы то ни было к прежней жизни. Каждый день мы слышим ужасные новости, и трудно при этом сохранять позитивный настрой. Остается только ждать.

За последние четыре года мы сделали Бергамо счастливым, Аталанта принесла повод жителям гордиться городом и командой.

А что происходит сейчас? Но я все-таки верю в победу. Я слишком хорошо знаю жителей Бергамо. Это жесткие и крепкие люди, которые никогда не сдаются. И теперь на таких, как они, вся наша надежда“, - цитирует футболиста Tuttosport.

Ранее сообщалось, что матч Аталанта - Валенсия стал главным источником распространения коронавируса.