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Фиорентина интересуется услугами Малиновского

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Украинец может перебраться в другой итальянский клуб.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в шорт-лист Фиорентины, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubbliсa. Команда рассматривает кандидатуру украинца на позицию атакующего полузащитника.

Отмечается, что приоритетом для руководства “фиалок“ является трансфер Лукаса Пакеты из Милана.

Кроме Малиновского и Пакеты, в сферу интересов команды попал Родриго де Пауль (Удинезе).

Напомним, Руслан Малиновский перешел в Аталанту летом 2019 года из бельгийского Генка.

Ранее сообщалось, что Малиновскому запретили общаться с прессой из-за пандемии коронавируса.

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Теги: футбол, Фиорентина, Руслан Малиновский
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