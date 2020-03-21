Матч Аталанта - Валенсия - главный источник распространения коронавируса - Cadena SER

Такого мнения придерживаются в Италии.

Матч Лиги чемпионов между Аталантой и Валенсией (4:1) считают главным источником распространение коронавируса в Италии, об этом сообщает Cadena Ser.

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По информации источника, поединок, который состоялся 19 февраля в Милане, стал самым большим источником вспышки вируса в провинции Ломбардия.

Такого мнения придерживаются в Италии. На стадионе на матче Лиги чемпионов присутствовали почти 45 тысяч болельщиков.

В Италии зафиксировано почти 60 тысяч зараженных коронавирусом, среди которых пять тысяч погибших. Отмечается, что практически половина заболевших именно в Ломбардии.

Ранее сообщалось, что два сотрудника Аталанты умерли от коронавируса.