Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Матч Аталанта - Валенсия - главный источник распространения коронавируса - Cadena SER

Комментариев: 0
Такого мнения придерживаются в Италии.
Аталанта - Валенсия
Аталанта - Валенсия
Getty Images

Матч Лиги чемпионов между Аталантой и Валенсией (4:1) считают главным источником распространение коронавируса в Италии, об этом сообщает Cadena Ser.

Читай также: Малиновскому запретили общаться с прессой

По информации источника, поединок, который состоялся 19 февраля в Милане, стал самым большим источником вспышки вируса в провинции Ломбардия.

Такого мнения придерживаются в Италии. На стадионе на матче Лиги чемпионов присутствовали почти 45 тысяч болельщиков.

В Италии зафиксировано почти 60 тысяч зараженных коронавирусом, среди которых пять тысяч погибших. Отмечается, что практически половина заболевших именно в Ломбардии.

Ранее сообщалось, что два сотрудника Аталанты умерли от коронавируса.

Поделись:
Теги: Аталанта, Валенсия, Лига чемпионов, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь