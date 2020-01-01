Малиновскому запретили общаться с прессой
Итальянский клуб ограничил общения своим игрокам.
Руководство Аталанты ввело новое ограничение из-за распространения пандемии коронавируса.
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Итальянский клуб запретил общаться футболистам с прессой, об этом сообщает Великий Футбол.
Журналисты телевизионного канала пытались выйти на связь с Русланом Малиновским, но сделать этого не удалось из-за запрета.
Отметим, что украинский футболист оказался под угрозой заражением коронавирусом.
Ранее сообщалось, что два сотрудника Аталанты умерли от COVID-19.
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