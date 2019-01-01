Брат Игуаина заступился за Гонсало, который нарушил карантин

Аргентинец покинул Италию из-за матери.

Никола Игуаин, брат нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина, рассказал, почему игрок улетел в Аргентину.

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“Наша мама, как и многие другие люди в мире, борется с болезнью под названием рак. Многих людей, которые критикуют Гонсало, мало интересует здоровье нашей мамы, им просто нужно упомянуть имя моего брата.

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Гонсало улетел с разрешения клуба и имея отрицательный результат на коронавирус. Он не сбежал из Италии. Он покинул Италию, чтобы быть с мамой в этой сложной ситуации“, - написал Никола в Facebook.

Отметим, что в туринском клубе был выявлен коронавирус у трех игроков - Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.