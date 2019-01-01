Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Брат Игуаина заступился за Гонсало, который нарушил карантин

Комментариев: 0
Аргентинец покинул Италию из-за матери.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Никола Игуаин, брат нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина, рассказал, почему игрок улетел в Аргентину.

Читай также: Дуглас Коста покинул Италию из-за вспышки коронавируса

“Наша мама, как и многие другие люди в мире, борется с болезнью под названием рак. Многих людей, которые критикуют Гонсало, мало интересует здоровье нашей мамы, им просто нужно упомянуть имя моего брата.

Именно такие принципы бизнеса в текущее время. Все понимают, для кого я опубликовал это сообщение, я не буду обобщать.

Гонсало улетел с разрешения клуба и имея отрицательный результат на коронавирус. Он не сбежал из Италии. Он покинул Италию, чтобы быть с мамой в этой сложной ситуации“, - написал Никола в Facebook.

Отметим, что в туринском клубе был выявлен коронавирус у трех игроков - Даниэле РуганиБлеза Матюиди и Пауло Дибалы.

Поделись:
Теги: Гонсало Игуаин, Ювентус, футбол, карантин, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь