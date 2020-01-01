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Агент Лукаку сообщил, почему Ромелу оказался в Интере

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Бельгиец перебрался туда из-за Дибалы.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Агент футболиста Интера Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло сообщил, почему бельгиец не стал игроком Ювентуса.

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“Лукаку хотел покинуть Манчестер Юнайтед и Англию в целом. Ювентус - более сильный и титулованный клуб, чем Интер, но препятствием к трансферу в Турин стал отказ Пауло Дибалы отправиться в Манчестер. 

Кроме этого, руководство Интера оперативно увеличило сумму по трансферу за Ромелу, а Антонио Конте и болельщики “нерадзурри“смогли убедить Лукаку, что он им нужен.

Переход Лукаку в Ювентус многих бы порадовал, но для Интера этот трансфер должен был стать поворотной точкой в развитие команды“, - приводит слова агента Football Italia.

Отметим, что ранее Лукаку сообщил, почему покинул Манчестер Юнайтед.

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Теги: Ромелу Лукаку, Интер, Пауло Дибала, Ювентус, Сериа А, футбол, Манчестер Юнайтед
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