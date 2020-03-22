Футболист находится в Португалии.

Футболист туринского Ювентуса Криштиану Роналду сдал тест на коронавирус, об этом сообщает A Bola.

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По информации источника, результаты теста оказались отрицательными. На данный момент Роналду находится в Португалии на острове Мадейра.

Отметим, что в туринском клуб был выявлен коронавирус у трех игроков - Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.

Ранее сообщалось, что Роналду поможет больницам Португалии в борьбе с коронавирусом.