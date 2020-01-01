Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Смоллинг отказался возвращаться в Манчестер Юнайтед

Комментариев: 0
Англичанин готов пожертвовать зарплатой, чтобы остаться в Роме.
Крис Смоллинг
Крис Смоллинг
Getty Images

Защитник Ромы Крис Смоллинг, который принадлежит Манчестер Юнайтед, хочет остаться в итальянском клубе, об этом сообщает Football Italia.

Читай также: Полузащитник Шахтера попал в сферу интересов Ромы и Аталанты

По информации источника, англичанин изъявил желание продолжить карьеру в Риме. Смоллинг согласен пойти на снижение зарплаты ради того, чтобы продолжить выступления в Серии А после окончания аренды.

Отмечается, что Рома хотела бы сохранить защитника у себя в составе.

Манчестер Юнайтед готов отпустить игрока за 35 миллионов евро. Кроме этого, на футболиста претендует лондонский Арсенал.

В текущем сезоне Смоллинг провел за Рому 21 матч в Серии А, в которых забил два гола.

Ранее стало известно, за сколько римский клуб может выкупить Мхитаряна.

Поделись:
Теги: Крис Смоллинг, Рома, Манчестер Юнайтед, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь