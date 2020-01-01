Смоллинг отказался возвращаться в Манчестер Юнайтед

Англичанин готов пожертвовать зарплатой, чтобы остаться в Роме.

Защитник Ромы Крис Смоллинг, который принадлежит Манчестер Юнайтед, хочет остаться в итальянском клубе, об этом сообщает Football Italia.

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По информации источника, англичанин изъявил желание продолжить карьеру в Риме. Смоллинг согласен пойти на снижение зарплаты ради того, чтобы продолжить выступления в Серии А после окончания аренды.

Отмечается, что Рома хотела бы сохранить защитника у себя в составе.

Манчестер Юнайтед готов отпустить игрока за 35 миллионов евро. Кроме этого, на футболиста претендует лондонский Арсенал.

В текущем сезоне Смоллинг провел за Рому 21 матч в Серии А, в которых забил два гола.

Ранее стало известно, за сколько римский клуб может выкупить Мхитаряна.