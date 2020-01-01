Президент Брешии: Мы должны думать не о футболе, а о том, чтобы выжить

Функционер призвал людей серьезно подумать о своей безопасности.

Президент Брешии Массимо Челлино поделился мнением по поводу пандемии коронавируса.

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“Есть гораздо более важные вещи, чем трофеи. Мы должны думать не о том, когда возобновить турниры, а о том, чтобы выжить. Если говорить о футболе, то все должно быть передвинуто на следующий сезон. Реализм, джентльмены. Это чума.

Я считаю, что в этом году больше нельзя играть. Думайте о следующем сезоне. Есть те, кто все еще не понимает, что происходит, и это хуже, чем вирус. Я не верю в чудеса, уже давно перестал в это верить“, - цитирует Челлино сайт Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович объявил войну коронавирусу.