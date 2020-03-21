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Манчини: Я даже не думал о том, чтобы уехать из Италии на время коронавируса

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Итальянский специалист считает работу медиков героической.
Роберто Манчини
Роберто Манчини
Getty Images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о жизни в Италии во время коронавируса.

“Я даже не думал о том, чтобы уехать из Италии на время коронавируса, потому что я чувствую себя здесь в безопасности и полностью уверен в наших врачах, которые проделывают героическую работу. Я хочу чувствовать себя рядом с нуждающимися. Я говорю это как простой гражданин.

Мне нравится, что итальянцы поют на балконах во время карантина. Это и есть самая настоящая Италия. Нас, настоящих, видно в трудных обстоятельствах, когда мы обнимаемся, помогаем другим, проявляем свою человечность.

Эти люди после пережитой боли и страха заслуживают чемпионат Европы, чтобы отвлечься и начать жить заново“, - приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Дуглас Коста покинул Италию из-за вспышки коронавируса.

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Теги: футбол, Роберто Манчини, вне игры
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