Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эмери: Я не исключаю возможность продолжения карьеры в Италии

Комментариев: 0
Испанский специалист контактировал с несколькими клубами.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал, где может продолжить свою тренерскую карьеру.

“Я тренировал 16 лет подряд. Теперь решил немного отдохнуть, чтобы подготовиться к проекту, который вдохновит меня больше всего.

Не исключаю никаких вариантов продолжения карьеры: это может быть Англия, Франция, Испания, где я уже работал, или Италия, где никогда не тренировал.

Ранее я контактировал с несколькими итальянскими клубами, но по той или иной причине подписание контракта не было возможным.

Я открыт для всех предложений и слежу за чемпионатом Италии. Чтобы быть честным и справедливым, не скажу, с какими клубами контактировал в прошлом“, - приводит слова Эмери Football Italia.

Ранее Эмери поделился воспоминаниями, как судья помешал его ПСЖ пройти Барселону.

 

Поделись:
Теги: футбол, Серия А, чемпионат Италии, Унаи Эмери
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь