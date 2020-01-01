Эмери: Я не исключаю возможность продолжения карьеры в Италии

Испанский специалист контактировал с несколькими клубами.

Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал, где может продолжить свою тренерскую карьеру.

“Я тренировал 16 лет подряд. Теперь решил немного отдохнуть, чтобы подготовиться к проекту, который вдохновит меня больше всего.

Не исключаю никаких вариантов продолжения карьеры: это может быть Англия, Франция, Испания, где я уже работал, или Италия, где никогда не тренировал.

Ранее я контактировал с несколькими итальянскими клубами, но по той или иной причине подписание контракта не было возможным.

Я открыт для всех предложений и слежу за чемпионатом Италии. Чтобы быть честным и справедливым, не скажу, с какими клубами контактировал в прошлом“, - приводит слова Эмери Football Italia.

Ранее Эмери поделился воспоминаниями, как судья помешал его ПСЖ пройти Барселону.