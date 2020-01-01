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Полузащитник Ромы: Этот сезон будет невозможно закончить

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Хавьер Пасторе не верит в то, что чемпионат возобновят.
Хавьер Пасторе
Хавьер Пасторе
Getty Images

Полузащитник Ромы Хавьер Пасторе прокомментировал приостановку чемпионата Италии из-за пандемии коронавируса.

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“Посмотрим, будем ли мы играть в этом сезоне или уже в следующем. Честно говоря, думаю, этот сезон закончить будет невозможно, так как для подготовки нам нужно как минимум 20-30 дней тренировок.

Все клубы потеряют деньги, но я думаю, что будет практически невозможно возобновить все с того места, на котором мы остановились.

Даты возобновления чемпионата все время будут сдвигать, придется переносить начало следующей кампании, а это нереально, ведь следующем летом пройдет чемпионат Европы и Кубок Америки и так далее“, - цитирует Пасторе Football-Italia со ссылкой на Radio Impacto. 

Ранее министр спорта Италии рассказал, когда стоит ожидать возобновление Серии А.

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Теги: футбол, Серия А, чемпионат Италии, Хавьер Пасторе, Рома
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