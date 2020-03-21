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Мальдини сдал положительный тест на коронавирус

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Легенда Милана и его сын заразились COVID-19.
Паоло Мальдини
Паоло Мальдини
Getty Images

Легендарный экс-игрок Милана и сборной Италии Паоло Мальдини, который на данный момент занимает пост технического директора “россонери“, заразился коронавирусом.

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Как сообщает официальный сайт Милана, 51-летний функционер недавно контактировал со знакомым, у которого потом обнаружили COVID-19. Позже у Паоло появились симптомы и он сдал тест, который оказался положительным.

Также заразился и его 18-летний сын Даниэль, который является форвардом молодежной команды. Отмечается, что ранее он тренировался вместе с основным составом Милана.

Мальдини с сыном уже две недели находятся на карантине и в этот период они не контактировали с другими людьми. Их изоляция продлится до полного выздоровления.

Ранее сообщалось, что у форварда Ювентуса Паоло Дибалы и его девушки обнаружили коронавирус.

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Теги: Паоло Мальдини, Даниэль Мальдини, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии, коронавирус, COVID-19
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