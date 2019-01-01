Дуглас Коста покинул Италию из-за вспышки коронавируса

Бразилец получил официальное разрешение от руководства Ювентуса.

Крайний полузащитник Дуглас Коста стал еще одним игроком Ювентуса, который принял решение покинуть Турин из-за вспышки коронавируса в Италии.

Как сообщает Football Italia, 29-летний футболист получил официальное разрешение от руководства клуба вернуться на родину в Бразилию до истечения 14-дневного карантина, срок которого рассчитан минимум до 25 марта.

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Стоит сказать, что Италию уже покинули такие игроки Ювентуса, как Гонсало Игуаин, Родриго Бентанкур, Сами Хедира и Миралем Пьянич.

Отметим, что в Италии на данный момент зафиксировано более 53 тысяч случаев заражения, из них 4 825 человек погибли, а 6 072 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что игрок Шальке нарушил карантин, отправившись ночью в бар.