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Форвард Сампдории рассказал о том, как у него обнаружили коронавирус

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Футболист сделал тест на всякий случай, ведь у него еще не было никаких симптомов болезни.
Маноло Габбьядини
Маноло Габбьядини
Getty Images

Нападающий Сампдории Маноло Габбьядини заразился коронавирусом и решил всех призвать к соблюдению правил безопасности, чтобы другие не заразились опасным вирусом.

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"Я сделал тест после того, как почувствовал легкое головокружение. Я переживал о том, что могу кого-то заразить, хотя у меня и не было симптомов. Поэтому я сдал мазок, иначе бы я рисковал здоровьем окружающих меня людей.

Я много думал о том, что произошло бы, если бы я этого не сделал. Я бы сходил в продуктовый магазин и мог бы заразить пожилого человека, даже не зная об этом. Меня преследует эта мысль. Думаю, многие могли бы заболеть, даже не подозревая об этом.

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Единственное решение - следовать правилам. Я не знаю, где заразился, но справиться с этим вирусом мы можем, если будем соблюдать правила изоляции. Мы недооценили эту проблему, и никто не ожидал, что все будет вот так", - приводит слова Габбьядини Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что еще два футболиста Сампдории заразились коронавирусом.

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Теги: Сампдория, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, коронавирус, чемпионат Италии, COVID-19
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