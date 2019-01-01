Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гол Малиновского - среди лучших моментов Аталанты в сезоне-2019/20

Комментариев: 0
В матче Серии А между Аталантой и Лечче украинец забил красивый гол.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Итальянская Серия А на данный момент приостановлена из-за пандемии коронавируса, и лига решила подготовить видео подборки лучших моментов команды в текущем сезоне.

Читай также: Малиновский оказался под угрозой заражением коронавирусом

Аталанта прекрасно проводит кампанию-2019/20 - 70 голов в 25 матчах, что является лучшим показателем среди всех команд чемпионата. В список лучших моментов клуба из Бергамо попал гол украинца Руслана Малиновского, отличившегося в поединке против Лечче.

Отметим, что Руслан Малиновский перешел в стан Аталанты из бельгийского Генка прошлым летом. В текущем сезоне украинец провел за бергамасков 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский покрестил новорожденную дочь.

Поделись:
Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, лучшие моменты, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь