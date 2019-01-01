Гол Малиновского - среди лучших моментов Аталанты в сезоне-2019/20
Итальянская Серия А на данный момент приостановлена из-за пандемии коронавируса, и лига решила подготовить видео подборки лучших моментов команды в текущем сезоне.
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Аталанта прекрасно проводит кампанию-2019/20 - 70 голов в 25 матчах, что является лучшим показателем среди всех команд чемпионата. В список лучших моментов клуба из Бергамо попал гол украинца Руслана Малиновского, отличившегося в поединке против Лечче.
Отметим, что Руслан Малиновский перешел в стан Аталанты из бельгийского Генка прошлым летом. В текущем сезоне украинец провел за бергамасков 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский покрестил новорожденную дочь.
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