Ибрагимович может завершить карьеру летом

Звездный швед раздумывает над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович задумался над тем, чтобы уйти из большого спорта.

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Как сообщает Gazzetta Dello Sport, в июне этого года у шведа истекает контракт с итальянским клубом, и он не собирался его продлевать. Однако теперь он вовсе подумывает над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович отыграл 10 матчей за "россонери", в которых забил 4 гола и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, кем Милан планирует заменить Златана Ибрагимовича.