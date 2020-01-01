Мать Роналду выписали из больницы после инсульта

Здоровью Долорес Авейру на данный момент ничего не угрожает.

Долорес Авейу, мать форварда Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду,была выписана из больницы после инсульта.

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Как сообщает Record, 65-летняя Авейру находится дома и ее здоровью ничего не угрожает. Она перенесла инсульт 3 марта, попав в больницу в Фуншале. Врачи оперативно вмешались в ситуацию и предотвратили тяжелые последствия.

Когда ее состояние стабилизировалось, ее перевели в больницу на Мадейру. Сам Роналду сейчас также находится на Мадейре, чтобы быть рядом с мамой.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду сделал заявление по поводу коронавируса.