Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мать Роналду выписали из больницы после инсульта

Комментариев: 0
Здоровью Долорес Авейру на данный момент ничего не угрожает.
Долорес Авейру и Криштиану Роналду
Долорес Авейру и Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano/

Долорес Авейу, мать форварда Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду,была выписана из больницы после инсульта.

Читай также: Роналду рассказал о состоянии здоровья мамы после перенесенного инсульта

Как сообщает Record, 65-летняя Авейру находится дома и ее здоровью ничего не угрожает. Она перенесла инсульт 3 марта, попав в больницу в Фуншале. Врачи оперативно вмешались в ситуацию и предотвратили тяжелые последствия.

Когда ее состояние стабилизировалось, ее перевели в больницу на Мадейру. Сам Роналду сейчас также находится на Мадейре, чтобы быть рядом с мамой.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду сделал заявление по поводу коронавируса.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, футбол, вне игры, Долорес Авейру, мать, инсульт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь